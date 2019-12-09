Планшеты сыктывкарских медиков часто "глючат"

Уже месяц медики скорой помощи пользуются планшетами, которые были им выданы для упрощения работы. На деле все оказалось плохо. Программное обеспечение требует усовершенствования, а разработчики во многом напортачили.



Выездные бригады неотложки Сыктывкара привыкают к вызовам, поступающим с сенсорных мобильных компьютеров. У всех медиков такие есть. Но довольны нововведением лишь единицы. Планшеты виснут, тормозят работу, стирают напечатанный текст, завершают вызовы. Больше стало времени уходить на заполнение электронной и бумажной карт вызовов.



Разработчики считают, что проблема в отсутствии мобильной связи, поскольку в некоторых районах она слабая или ее вообще нет, а значит, нет доступа к интернету. Но эту проблему разработчики должны были учесть, когда создавали ПО. Также разработчики оправдывают свое изобретение неумелостью пользоваться планшетами некоторых сотрудников скорой помощи, хотя проблемы возникают и у продвинутых пользователей, которые регулярно работают с гаджетами разных модификаций.