В начала 2019 г. в Коми зарегистрировано более 316 тыс. случаев паразитарных и инфекционных заболеваний

Энтеровирусными инфекциями в республике в этом году переболело уже в 2 раза больше жителей, чем в 2018 г. Хронический гепатит В диагностирован на 30,2% чаще, гепатит С – на 28,7%, скарлатиной переболели на 24% больше людей, а коклюшем - в 3,1 раза.



В Коми зарегистрировано более 316 тыс. инфекционных и паразитарных болезней, что меньше на 4,4%, чем в прошлом году. На 5,1 % ниже уровень заболеваемости по сравнению со среднемноголетними значениями, о чем сообщает управление Роспотебнадзора по Коми.



В этом году не зарегистрировано ни одного случая заболевания брюшным тифом, полиомиелитом, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, малярией, менингококковой инфекцией, туляремией, дифтерией, псевдотуберкулезном, лептоспирозом, листериозом и трихинеллезом.



Наблюдается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 12,9%. На 21,9% снизилась заболеваемость выявленными впервые активными формами туберкулеза. На 100 тыс. населения обнаружено 30,5 заболевших. На 22,2% люди стали реже болеть туберкулезом органов дыхания (29,5 на 100 тыс. населения).

