Власти Коми закрыли Княжпогостскую ЦРБ

В Коми зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом, в связи с чем правительство республики закрыло на карантин Княжпогостскую ЦРБ.



Большой очаг коронавируса зафиксирован в Эжвинской больнице, в которой 55 заболевших. Больница закрыта на карантин, а следком проводит проверку публикаций в сыктывкарских СМИ о том, что заразить пациентов мог врач, который сам или его дети приехали из-за границы в феврале. Сейчас очаг в Княжпогостской ЦРБ купирован, а неврологическое и реанимационное отделения функционируют в условиях карантина.



Напомним, что карантин пришлось ввести после смерти пациентки 1948 г. рождения, у который был подтвержден коронавирус. В больнице введен комплекс карантинных мер для локализации очага коронавирусной инфекции и недопущения распространения. Сотрудники выполняют свои обязанности.



Глава Коми С. Гапликов ушел в отставку, а на его место назначен В. Уйбу, экс-замглавы Минздрава РФ. Полпред президента России в СЗФО А. Гуцан очень рассчитывает на его опыт в решении проблемы с коронавирусом.