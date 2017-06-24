В Нарьян-Мар доставили медоборудование в рамках российско-норвежского проекта

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 24.06.2017

В рамках совместного проекта России и Норвегии "Инновационные технологии для улучшения качества жизни на Крайнем Севере" в столицу НАО прибыло медоборудование, призванное сократить дистанцию между пациентом и врачом. Мобильные аппараты смогут отслеживать состояние больного, передавать информацию врачу в режиме онлайн.

Технологии успешно себя зарекомендовали в Норвегии, где есть регионы, схожие с Ненецким округом по климатическим условиям. Они помогают наладить экстренную медпомощь жителям отдаленных районов. Как это оборудование работает, ненецкие медики увидели в марте, во время стажировки в больнице Северной Норвегии в Тромсе.

Центральная поликлиника Заполярного района получила портативный кардиограф "Кардиоджет". С его помощью пациент может в любое время записать полноценную электрокардиограмму, а потом нажав всего одну кнопку предать результаты лечащему врачу по телефонному каналу. Врач моментально может дать рекомендацию или вызвать скорую помощь.

Отделение спортмедицины окружной больницы получало для тестирования "Ангиоскан" для проверки сосудов. Аппарат дает возможность за 5-6 лет предотвратить или выявить ряд заболеваний, таких как атеросклероз, диабет, гипертонию и сердечную недостаточность, вовремя определить прединсультное или прединфарктное состояние. Своевременное обнаружение проблемы и принятые меры могут отсрочить появление болезни на 15-30 лет. Эта аппаратура будет тестироваться на 20 добровольцах, а по итогам работы медики примут решение о применении оборудования для широкого круга пациентов. К концу текущего года также планируется внедрить мобильное приложение для людей, больных диабетом.

Напомним, что российско-норвежский проект стартовал в 2017 г и рассчитан на 3 года.





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