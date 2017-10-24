М. Ковтун не уйдет в отставку
М. Ковтун, губернатор Мурманской области, заявила, что уходить в отставку не намерена, несмотря на давление правоохранительных органов по причине уголовного дела в отношении экс-замгубернатора И. Бабенко.
Ковтун заявила, что как глава региона и высшее должностное лицо, испытывает давление правоохранительных органов. Оно выражается в запросах, проверках, акциях устрашения, но не вынудит ее покинуть пост.
Октябрьский суд Мурманска заключил под стражу бывшего замгубернатора Бабенко. Ему предъявлено обвинение в мошеннических действиях в крупном размере. Бабенко из правительства области уволился сам в конце сентября. Согласно уголовному делу, он разработал преступную схему и заключал контракты между фиктивными подрядчиками и управлением по обеспечению деятельности правительства региона. В бюджетные средства обналичивались, а потом распределялись между участниками преступной схемы.
Руководитель аппарата правительства С. Поверичева уволились в начале октября и тоже по собственному желанию. Подобные досрочные отставки могут быть замечены и в других регионах. В числе опальных губернаторов может оказаться и М. Ковтун, но она слухи о своей отставке опровергает.
Действия силовиков губернатор расценивает как политический заказ с целью ее дискредитировать, а в ее лице и существующую власть. Решение о будущей судьбе главы Мурманской области принимает президент РФ, поэтому как глава региона, Ковтун не имеет права оставлять действия против себя без внимания. Она не собирается молчать и доведет свою позицию до высшего руководства РФ и руководства правоохранительных органов. Давление Ковтун связывает со своей позицией по ряду вопросов, и по приватизации имущества в том числе, а также аффилированности многих коммерческих структур к чиновникам.
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