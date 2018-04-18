В Петрозаводске появятся новые структуры власти

Республика Карелия >> Политика >> 18.04.2018

В Петрозаводске прошло заседание комиссии по финансам и экономике. Депутаты рассмотрели новые проекты, один из которых касался изменения структуры мэрии. Администрация хочет создать комитет экономразвития, а действующий комитет управления муниципальным имуществом и экономики преобразовать в новый - комитет землепользования и градостроительства.

В составе обоих комитетов будут структурные подразделения (отделы, управления), которые в настоящий момент являются частью комитета управления муниципальным имуществом.

Замысел преобразования в том, что должна быть проведена реструктуризация - создание комитета, работа которого сфокусируется только на экономическом развитии города и сделает работу более эффективной. Должны расшириться методы получения доходов, ответственность за направления работы администрации будет разграничена, что позволит быстро найти виновных в тех или иных просчетах.

Сейчас в комитете экономики и управления мунимуществом  9 направлений, не всегда связанных между собой. О. Старикова, руководитель аппарата администрации, пояснила, что это неправильно. Главная цель преобразований - выделить комитет экономразвития, который призван заниматься развитием экономики и привлечением инвестиций.

Проект был признан стоящим, поэтому получил одобрение депутатов постоянной комиссии. Но окончательное решение будет принято на сессии 26 апреля.

В Петрозаводске будет работать "Агентство городского развития". В нем будет 9 сотрудников - директор, его заместитель, главбух, юрист, техник, руководитель проектов, уборщик, дворник. Фонд оплаты труда за год - 4 млн руб., объем затрат на текущую работу - 6,9 млн руб.

Финансирование комитета градостроительства и землепользования планируют осуществлять по существующей смете, на комитет экономразвития администрация ежегодно будет тратить 1 млн руб.





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