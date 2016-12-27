В Мурманске официально вступил в должность новый мэр

Новым мэром города стал Дмитрий Филиппов, которого избрали из состава совета депутатов на прошлой неделе. Вчера он вступил в должность официально и принес присягу.



А. Веллер, предыдущий мэр города, проработал на этом посту 6 лет, победил на выборах в Госдуму на последних выборах, поэтому ему пришлось оставить пост. В устав Мурманска были внесены изменения, которые отменяли прямые выборы мэра, поэтому избирался новый глава города на XXXII заседании совета депутатов, которое прошло 20 декабря. Филиппова выбрали большинством голосов. Напомним, что подобная процедура действует в Мурманске с 2010 года.



Филиппов - топ-менеджер крупной торговой сети Заполярья. Трудовую деятельность он начинал на промысловых судах, работал в правоохранительных органах. Сейчас ему 41 год.



Филиппов выразил уверенность, что со своими обязанностями справится, и начнет с самой актуальной проблемы нас сегодняшний день – уборки снега с улиц города, который завалило сугробами по причине постоянных снегопадов. Также Филиппов сообщил, что сделает в своей работе акцент на социальные программы и на переселение людей из ветхого жилья в первую очередь.



А. Веллер в торжественной речи отметил, что вступление нового мэра в должность символично, потому что проходит в год его векового юбилея. Он выразил уверенность, что вместе с администрацией, советом депутатов, облдумой и правительством области Филиппову удастся преодолеть трудности в работе и показать себя с лучшей стороны.



Д. Филиппов считает Мурманск своим родным городом, поэтому работа на благо его жителей будет идти из его сердца. В этом городе жил его отец, дед, родился он сам и его дети, поэтому работа будет нацелена на процветание и развитие города.