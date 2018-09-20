Архангельск укрепляет связи с Арменией

Архангельская область >> Политика >> 20.09.2018

Архангельская область укрепляет культурные и деловые  связи с Вайоцдзорской областью (Армения).

Стороны утвердили план совместных мероприятий. Подписи под документом поставили И. Орлов, губернатор Архангельской области, и А. Сагателян, глава Вайоцдзорской области Армении.

В мероприятии также приняли участие представители армянской делегации депутат А. Арсенян, главы городов У. Саакян (Арени), А. Степанян (Ехегис), В. Оганесян (Джермук), советник губернатора Вайоцдзорской области В. Асланян, представители деловых кругов страны.

Армянская делигаций приехала в дни Маргаритинской ярмарки, поэтому смогла оценить экономический, творческий потенциал края. Эта ярмарка носит международный характер и дает хорошие возможности для налаживания контактов.

Что касается сотрудничества между Архангельской областью и Арменией, то здесь происходят качественные изменения, открывающие пути для совместных проектов. План предусматривает обмен информацией о инвестиционных проектах, открытие в Армении Торгового дома Архангельской области и Армении в Архангельске, совместные бизнес-миссии, сотрудничество в научной, образовательной, медицинской сферах, в сфере туризма, культурный и студенческий обмен.





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