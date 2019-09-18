Мэр Череповца Е. Авдеева уходит в отставку

Гордума Череповца приняла решение о прекращении полномочий мэра Е. Авдеевой с 18 сентября. Сегодня на сессии назначат конкурс на замещение вакантной должности мэра по контракту, утвердят условия.



Губернатор региона О. Кувшинников предложил мэра Череповца Е. Авдееву кандидатом в сенаторы Совета Федерации, и она приняла это предложение. Быть мэром она больше не сможет, поэтому нужен и. о., который выиграет конкурс.



Согласно закону, в Совете Федерации есть представители каждого субъекта России. От каждого региона назначается 2 уполномоченных: один от органов законодательной и от исполнительной госвласти, т. е. от губернатора. Сенатора от имени исполнительной власти выбирают депутаты ЗСО, от губернатора – из 3 кандидатур, предложенных избиркому.



Скорее всего с сегодняшнего для на пост мэра Череповца заступит первый заммэра Д. Лавров. Также кандидат в мэры - гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" В. Германов.



Справка. Е. Авдеева в мэрии Череповца работает с 2006 г., пост мэра занимала с 2017 г.