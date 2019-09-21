В Вологде прошла инаугурация главы города

Вологодская область >> Политика >> 21.09.2019

Церемония инаугурации состоялась на сессии гордумы. Присягу Ю. Сапожников принес перед первыми лицами города, области, представителями облпарламента, общественности.

Сапожников в горадминистрации Вологды работает с 2009 г., 7 лет замещает выборные муниципальные должности. С 2016 г. он исполняет обязанности главы Вологды, которые досрочно сложил в связи с формированием седьмого созыва Думы. Депутаты отставку приняли, запустив процедуру выборов из своего состава. Сапожникова на пост выдвинула группа депутатов, для чего сформировали счетную комиссию, огласившую результаты. В поддержку этого кандидата выступили 23 из 26 депутатов. С окончанием избирательного марафона главу города поздравил председатель Заксобрания региона А. Луценко.

Луценко отметил, что Вологда быстро развивается, имеет амбициозные планы на ближайшую перспективу. От депутатов жители ждут точных решений, направленных на улучшение жизни. Теперь важно активизировать работу в команде, оправдать ожидания людей, которые отдали свои голоса. Глава города продолжит работать во взаимодействии с горадминистрацией.





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