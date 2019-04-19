В Мурманске прошла церемония вступления в должность губернатора Мурманской области

В Мурманске на церемонию вступления на пост губернатора А. Чибиса было приглашено около 500 гостей, среди которых были политики, руководители организаций и компаний, общественные деятели, а также представители силовых структур и духовенства.



Среди приглашенных оказалась и заслуженная артистка РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи Д. Гурцкая. Чибис – друг ее супруга, поэтому после общения с незрячими детьми и посещения культурного центра Диана заехала на торжество. После этого она выбирала претендентов на участие в благотворительному фестивале "Белая трость".



А. Чибис выступил перед приглашенными гостями, представил программу улучшения жизни на Севере, программу привлечения молодежи в Мурманскую область.



Напомним, что выборы губернатора и депутатов органов муниципальных образований прошли 8 сентября. В гонке за губернаторское кресло с огромным отрывом победил А. Чибис, за которого проголосовали свыше 60% жителей региона. Именно он до этого занимал пост исполняющего обязанности губернатора Мурманской области.