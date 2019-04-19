В Мурманске прошла церемония вступления в должность губернатора Мурманской области

Мурманская область >> Политика >> 28.09.2019

В Мурманске на церемонию вступления на пост губернатора А. Чибиса было приглашено около 500 гостей, среди которых были политики, руководители организаций и компаний, общественные деятели, а также представители силовых структур и духовенства.

Среди приглашенных оказалась и заслуженная артистка РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи Д. Гурцкая. Чибис – друг ее супруга, поэтому после общения с незрячими детьми и посещения культурного центра Диана заехала на торжество. После этого она выбирала претендентов на участие в благотворительному фестивале "Белая трость".

А. Чибис выступил перед приглашенными гостями, представил программу улучшения жизни на Севере, программу привлечения молодежи в Мурманскую область.

Напомним, что выборы губернатора и депутатов органов муниципальных образований прошли 8 сентября. В гонке за губернаторское кресло с огромным отрывом победил А. Чибис, за которого проголосовали свыше 60% жителей региона. Именно он до этого занимал пост исполняющего обязанности губернатора Мурманской области.





Рекомендуем по теме:

Губернатор Мурманской области посетил Апатиты и Оленегорск

В НАО отметили день местного самоуправления

А. Чибис побывал в Мурманском государственном техническом университете

А. Чибис посетил Долину Уюта

А. Цыбульский вступил в должность главы НАО

Программу "Арктический доктор" одобрил В. Путин


Животных контактного зоопарка в Северодвинске бросили на произвол судьбы

10 выпускников Мурманского медколледжа устроились на работу в скорую помощь города

В Мурманске игнорируют законодательство о выборах

Первый пункт приема вторсырья открылся в Новодвинске

На ремонт тротуаров в Сыктывкаре направят 6 млрд руб.

В Кириллове открыли "крутой" современный стадион

В Петрозаводске прошло шествие первоклассников
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета