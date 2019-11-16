А. Цыбульский принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО

На мероприятии рассматривались вопросы работы органов госвласти субъектов СЗФО, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений в части использования закона об админправонарушениях.



В ходе работы высказывались предложения о совершенствовании законодательства регионов в нормах, регулирующих права и организацию работы территориальных админкомиссий. Было обращено особое внимание на важность эффективного взаимодействия разных ведомств в вопросах административного принуждения к нарушителям законодательства, взыскания штрафов для обеспечения принципа неотвратимости наказания. Также участники отметили необходимость активной профилактической работы, которая предупредит совершение правонарушений.



На Совете решили рекомендовать главам территориальных органов МВД СЗФО принять меры, направленные на своевременное реагирование на обращения граждан, предприятий, организаций по фактам административных правонарушений.



Итогом заседания Совета стала выработка комплекса мер, направленных на эффективность работы органов госвласти субъектов СЗФО, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений по части использования регионального законодательства об админправонарушениях.