Игровая платформа казино Booi

>> Политика >> 27.02.2020

Казино Booi - новая игровая платформа от владельцев Play Fortuna, созданная в 2019 году. Сайт казино оснащен привлекательным интерфейсом и удобной навигацией, что вынуждает игроков провести в нем больше свободного времени.

Обзор официального сайта казино Буй


Навигация сайта состоит из 5 разделов: регистрации, игр, промо, зеркала, отзывов. Все вкладки с доступным интерфейсом, зарегистрироваться на сайте и играть очень просто. Только зарегистрированные пользователи могут получить и протестировать весь функционал платформы казино Буй.

Преимущества игрового клуба


Онлайн казино Буй обладает многими достоинствами, которые позволили стремительно ворваться на лидирующие места многих рейтингов. Игроки в отзывах о Booi Casino выделяют:
  • Наличие лицензии.
  • Высококачественный игровой софт.
  • Играть можно бесплатно или на деньги.
  • Бонусы и программа лояльности.
  • Проведение финансовых операций разными способами.
  • Разработка мобильной версии и приложения.
  • Рабочее зеркало.
  • Круглосуточная работа Службы Поддержки.

Во что можно поиграть


Во вкладке «Игры» можно играть без регистрации в бесплатной версии на каждом эмуляторе. После регистрации появляется возможность выиграть реальные деньги. В дополнительных турнирах крупный куш может сорвать игрок, у которого большее количество выигрышных серий. Турниры проводятся регулярно, игроки могут следить за расписанием на сайте Казино Буй.

В этой же вкладке большой выбор современных и классических слотов: американская и европейская рулетка, настольные игры, азартные развлечения в режиме онлайн с реальными крупье, также присутствует раздел со скретч-картами, где можно купить лотерейный билет.

Бонусы


Казино Буй получило популярность из-за щедрых бонусов для своих игроков. Программа лояльности действует только для зарегистрированных пользователей. Выгодные предложения в виде бесплатных вращений, участия в турнирах, а также выгодные привилегии, получают новые и активные игроки. Для получения первого бонуса пользователь должен зарегистрироваться на сайте. Приветственный бонусный пакет для новичков включает набор фриспинов и 100% увеличение баланса от суммы пополнения.

Кроме приятных сюрпризов, казино Буй приготовило полезные поощрения в виде кешбека и рибейта. Кешбек начисляется от каждой проигранной суммы на сайте. Возврат части денег за ставки происходит раз в неделю.

Зеркало


В этой вкладке для пользователей опубликовано много полезной информации, как обойти блокировку доступа к онлайн казино Booi Casino. Официальный сайт недоступен во многих регионах из-за законодательных запретов на ведение азартного бизнеса. По этой причине разработчики создали зеркальный портал, при помощи которого игроки имеют открытый доступ к развлечениям в любое время.

Чтобы найти доступные зеркала Booi, есть несколько способов:
  • ввести в поисковике запрос «Зеркало казино Booi», обязательно на английском, и перейти по предложенным ссылкам;
  • сделать аккаунт на форумах, где обсуждают блокировку сайтов с игровыми автоматами, там же искать ссылки на сайты-зеркала;
  • VPN-расширения изменяют местоположение пользователя, тем самым открывается доступ к игровому сайту;
  • по похожему принципу работают Анонимайзеры, они меняют IP адрес, а значит развлечениями можно насладиться в любой стране, где есть интернет.

Зеркальный портал создан копией официальной платформы казино, с одним отличием, именем домена. На зеркальном сайте действуют те же пароли для входа в личный кабинет. Сохранены игры, счет игрока, его бонусы и др.

Как играть в Буй казино


Чтобы играть онлайн на сайте, можно начать с демо-версий популярных развлечений. Для смартфонов разработчики создали аналогичное сайту приложение. Для заядлых игроков предусмотрены интересные предложения и бонусы. Зеркальный портал официального сайта сделает доступными все развлечения из любой точки земного шара.





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