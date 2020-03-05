В проекте "Команда Мэра" приняли участие 110 человек

В Вологде состоялась первая встреча мэра С. Воропанова с молодыми вологжанами, подавшими заявки на участие в "Команде Мэра". В роли муниципальных служащих попробовать себя захотели 110 человек: 16 трудящихся, 58 студентов и 36 школьников.



Знакомство прошло в формате проекта "Классные встречи". 2 часа С. Воропанов давал ответы на вопросы о демографии, озеленении, городских проектах, молодежь высказывала предложения о том, как сделать Вологду более привлекательным для юношества.



Мэр был очень рад, что в городе много инициативной молодежи. Будущее Вологда будет в их руках, и все, что для этого нужно - мечтать и добиваться своей цели. Как это сделать, будет более понятно после изучения структуры власти во время стажировки.



Сегодня участники проекта пройдут тестирование, которое определит личностные качества, профессиональные предпочтения претендентов. Это поможет в определении вида стажировки, которая начнется 16 марта. Также конкурсанты разработают проекты молодежных советов.



Задача по созданию молодежных советов поставлена во время публичного отчета мэром Вологды С. Воропановым.