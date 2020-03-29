Штаб Навального в Архангельской области обвинили в срыва "мусорного протеста"

В 2018 г. распущенный штаб Навального с помощью либеральных партий организовал митинг против мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, куда собрались свозить ТБО из Москвы. Эту акцию поддержали многие, поскольку делать Поморье мусоркой для Москвы никто не хотел.



Сейчас штаб работает под руководством других людей, а митинги против полигона собирают тысячи людей в разных городах региона.



Члены распущенного штаба Навального Секушин и Песков возглавили областной протест, а новых лидеров приняли те, кто проводил протестную работу, и те, кто оценивал лидерство либералов как что-то несущественное. Экопротест в регионе получил политическую окраску. Сейчас глава штаба А. Боровиков обвиняет Д. Секушина в расколе антимусорного движения и отсутствии отчетов по собранным пожертвованиям. Всех борющихся за правду людей он оттеснил от верхушки движения „Поморье — не помойка“, а группировка ПНП раскололась на "Бессрочка. Архангельск", "ОбъединивШИЕСя" и штаб Навального в Архангельске.