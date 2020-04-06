Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

Глава Коми С. Гапликов обратился к жителям республики, рассказав об уходе в отставку. Он утверждает, что это его собственное решение, которое принято после серьезных размышлений. Гапликов поблагодарил президента РФ за оказанное доверие и предложение стать во главе Коми в 2015 г. Работа не была простой, но всегда была честной. Многие планы удалось воплотить в жизнь, что-то не удалось, за что Гапликов извинился.



Так получилось, что сложение полномочий совпало с непростым периодом в жизни республики, но Гапликов уверен, что проводимая работа будет подспорьем для борьбы с проблемами, которую проведет новое руководство Коми.



В. Путин заявление об отставке С. Гапликова принял, назначив на его место врио губернатора Коми В. Уйбу, замминистра здравоохранения РФ.



Самое интересное, что об уходе в отставку заявил и глава Архангельской области И. Орлов, что многие посчитали не просто совпадением, а неофициальным снятием с поста. Что послужило причиной, неизвестно, но, эксперты предполагают, что не лучшая работа в условиях распространения коронавирусной инфекции.



Коми сейчас антилидер по количеству заболевших коронавирусом в России, не считая Москвы и Петербурга.



