Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

Республика Коми >> Политика >> 06.04.2020

Глава Коми С. Гапликов обратился к жителям республики, рассказав об уходе в отставку. Он утверждает, что это его собственное решение, которое принято после серьезных размышлений. Гапликов поблагодарил президента РФ за оказанное доверие и предложение стать во главе Коми в 2015 г. Работа не была простой, но всегда была честной. Многие планы удалось воплотить в жизнь, что-то не удалось, за что Гапликов извинился.

Так получилось, что сложение полномочий совпало с непростым периодом в жизни республики, но Гапликов уверен, что проводимая работа будет подспорьем для борьбы с проблемами, которую проведет новое руководство Коми.

В. Путин заявление об отставке С. Гапликова принял, назначив на его место врио губернатора Коми В. Уйбу, замминистра здравоохранения РФ.

Самое интересное, что об уходе в отставку заявил и глава Архангельской области И. Орлов, что многие посчитали не просто совпадением, а неофициальным снятием с поста. Что послужило причиной, неизвестно, но, эксперты предполагают, что не лучшая работа в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Коми сейчас антилидер по количеству заболевших коронавирусом в России, не считая Москвы и Петербурга.

 





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