А. Парфенчиков обвинил органами власти в отсутствии контакта с населением

Врио главы Карелии А. Парфенчиков представил в Заксобрании доклад о результатах деятельности регионального правительства.



Главной проблемой и источником многих проблем является отсутствие прямого диалога между органами власти с населением. В Карелии эти две категории людей существуют раздельно. Проект "Комфортная городская среда" разработан как раз для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, благоустраивать самые посещаемые знаковые территории. Эти места выбирают граждане, но из 11 собраний, прошедших в городах Карелии, только на 4 население поддержало проекты благоустройства. Это говорит о том, что власти понятия не имеют, в чем действительно нуждаются люди. Эту задачу нужно решать оперативно, потому что власти существуют именно для того, чтобы удовлетворять население.



Нужно находить новые формы диалога правительства региона с его жителями.



Сегодня впервые в Карелии пройдет День единого приема граждан, на котором врио главы республики, руководители органов исполнительной власти, члены правительства будут встречаться с гражданами в здании администрации. Такие мероприятия будут проводиться регулярно.



Также Парфенчиков заявил, что каждый житель Карелии должен получить исчерпывающую информацию о вопросах, которыми занимается ведомственная госорганизация, иметь возможность быстро решить свой вопрос, проблему, связанную с работой определенного органа власти.



По предварительным итогам первого квартала наблюдается положительная динамика роста индекса промпроизводства по главным отраслям, планы достигнуты по налоговым поступлениям, приняты меры по наведению порядка в области управления госимуществом, и в ближайшее время это отразится на бюджете Карелии.

