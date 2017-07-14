Знаменитая яхта "Апостол Андрей" зашла в порт Архангельска

Архангельская область >> Общество >> 14.07.2017

В Архангельск после перехода по Белому морю и Беломоро-Балтийскому каналу прибыла яхта "Апостол Андрей" московского клуба "Приключение". Текущий рейс начался 4 июля из Санкт-Петербурга.

Короткие стоянки яхта сделала у о. Валаам, в Беломорске, на Соловках. В Архангельске яхта также долго не пробудет, и после пополнения запасов продовольствия, пресной воды и топлива, отправится на Крайний Север.

"Апостол Андрей" – самый известный в мире парусник. С 1996 по 1999 г экипаж яхты c капитаном Н. Литау впервые в истории мирового мореплавания прошел под парусом сквозной переход в Северном ледовитом океане, совершив первое кругосветное путешествие по меридиональному направлению.

В 2001 г "Апостол Андрей" ушел во вторую кругосветку, в этот раз вокруг Западного полушария. Яхта прошла Атлантику, берега Антарктиды, Тихий океан, Аляску, проливы Канадского Арктического архипелага. После успеха второго плавания вокруг Земли, "Апостол Андрей" начертил на карте Земного шара своеобразный маршрут - "Восьмерка Литау". В 2005 г яхта снова удивила морскую общественность очередным поставленным рекордом – кругосветным плаванием, львиная доля которого проходила в южных широтах и среди айсбергов Антарктиды.

С 2007 г судно ежегодно в середине лета отправляется в Арктику. Три года назад экипаж под командованием Н. Литау прошел маршрут парусника "Святая Анна", который 100 лет назад прошел к северу от Земли Франца-Иосифа, а в 2015 г - по Северному морскому пути до о. Диксон, чтобы участвовать метеостанции.

"Апостол Андрей" выйдет из Архангельска сегодня. На обратном пути экипаж посетит Петрозаводск, о. Кижи и завершит маршрут в Москве. Это последнее путешествие яхты, после чего она станет музеем в Коломенском.





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