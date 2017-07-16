96-летие отметила полиция Коми

В центре Сыктывкара на Стефановской площади состоялся торжественный развод подразделений полиции. Так республика отпраздновала 96-летие со дня образования органов внутренних дел.



В торжестве приняли участие руководители МВД Коми, начальники органов внутренних дел, члены правительства Коми, ветераны.



Под "Встречный марш" в исполнении духового оркестра строем прошла группа знаменосцев. Открыл мероприятие генерал-майор В. Половников, который поздравил сослуживцев и пожелал успехов в нелегкой службе. Также с приветственным словом выступила Л. Максимова, первый зампредседателя правительства Коми.



По распоряжению главы республики за добросовестную работу и вклад в укрепление общественного порядка и безопасности знаком отличия "За безупречную службу" наградили полковника милиции в отставке, председателя общественной организации ветеранов органов внутренних дел И. Габова.



Также за положительные показатели в оперативной деятельности благодарность получил полковник полиции и командир спецвзвода ДПС ГИБДД А. Резвинский, и прапорщик полиции, кинолог А. Метелев.



Благодарственные письма получили лейтенант полиции, инспектор ППС Сыктывкара П. Безменов, лейтенант полиции, инспектор ДПС Сыктывкара А. Баранов, лейтенант полиции, инспектору ДПС Коми М. Ульныров.



По случаю праздника ряд сотрудников полиции был удостоен нового звания. Очередное спецзвание и погоны от министра В. Половникова получили многие сотрудники полиции. Часть из них была отмечена ведомственными наградами, а поощрения получили отдельные коллективы и личный состав. Начальники территориальных органов получили 9 новых автомашин, 4 из которых достались сыктывкарским подразделениям, 2 – ухтинским, одно воркутинскому, сыктывдинскому и сысольскому районам республики.

