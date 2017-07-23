"Народный бюджет" в Коми объединил 130 проектов

В Коми полным ходом реализуется проект "Народный бюджет". К 20 июля были завершены 14 народных проектов, а в стадии реализации находятся 130.



"Народный бюджет" способствует активности жителей в решение проблем. Многие интересуются, как реализуются такие проекты в других городах, увеличивается количество неравнодушных граждан.



В прошлом году на портале "Активный регион" создали раздел "Народный бюджет", где размещается информация о реализации проекта в разрезе мунобразований: фотоматериалы, статистика, данные о принявших участие в реализации проекта граждан.



Проект помог сделать людей более активными. Они стали интересоваться, на что расходуются бюджетные деньги, следить за качеством и эффективностью расходования средств на своих территориях.



Сейчас число участников группы Коми - более 350 человек, и их число растет. На странице муниципальные образования в "ВКонтакте" представляют собственные проекты, отчитываются о работе по их реализации. Здесь можно обсуждать материалы, выдвигать свои предложения и комментировать предложенные решения, а также задавать вопросы администрации муниципальных образований.



Первые ответы опубликованы, и касаются они хода реализации народных проектов с. Летка и с. Заозерье.



Напомним, что в начале месяца пользователи высказывали неудовлетворение качеством работ по благоустройству с. Заозерье. Администрация оперативно подготовила ответ, предоставила фотоотчет об устранении недостатков, вызвавших негатив жителей.



В начале года глава Коми С. Гапликов высоко оценил значимость проекта "Народного бюджета". Он сказал, что проект дает качественный и синергетический эффект, дисциплинирует людей, и дает каждому человеку понять, что от него что-то зависит, и он в состоянии что-то изменить и увидеть результат.