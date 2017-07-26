МТС обеспечила 86 тыс. жителей Архангельской области 4G-интернетом

Архангельская область >> Общество >> 26.07.2017

В первом полугодии оператор запустил сеть 4G в Каргополе, Красноборске, Плесецке, Холмогорах и в 19 небольших населенных пунктах. Сейчас доступ к высокоскоростному интернету МТС получили тысячи жителей региона.

МТС решил охватить интернетом не только те населенные пункты, где уже была сеть связи этого оператора, но и расширить уже существующее покрытие LTE в Мирном, Архангельске, Онеге, Северодвинске, Котласе, Коряжме, Няндоме.

Сеть 4G обеспечивает надёжный и быстрый доступ в Интернет. Это дает возможность смотреть кино в HD-качестве, просматривать социальные сети, слушать интернет-радио, пользоваться видеосервисами, в том числе онлайн, требующими высоких скоростей и качества соединения. 4G-сети обеспечивают низкий ping, т. е. быстрый отклик, что особенно важно для любителей онлайн игр.

Техдиректор филиала МТС региона И. Кузнецов отметил, что доступ к современным сервисам, информации, технологиям, которые дает мобильный интернет, устраняет неравенство между отдаленными территориями и крупными городами, способствуя развитию туризма в регионе, упрощает решение повседневных задач. Сейчас все имеют право на качественный интернет, в любой точке планеты, и МТС старается этому соответствовать.

Скорости интернета, доступные в сетях 4-го поколения, востребованы в Архангельской области, а трафик 4G-сетей МТС растет. Только за первые 6 месяцев 2017 г объем данных, передаваемых абонентами с помощью LTE-устройств, почти в 2 раза увеличился. Применяемую МТС технологию LTE-1800 поддерживает большинство 4G-устройств, и бюджетные модели в том числе, что делает высокоскоростной доступ к интернету доступным каждому.

Сегодня высокоскоростной интернет МТС доступен 75% Архангельской области.





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