В Великом Устюге открыли выставку "Жил под елкой Дед Мороз"

Вологодская область >> Общество >> 27.07.2017

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге открыли необычную зимнюю выставку - "Жил под елкой Дед Мороз".

В экспозицию вошли 150 елочных игрушек, среди которых Снегурочки, Деды Морозы, игрушки из личных коллекции вологжан Ирины и Александра Метелкиных. Проект реализован при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области и компании "Дед Мороз".

В таком формате выставка на территории области проходит впервые. Время для ее проведения выбрано символическое - в Великом Устюге, где все пропитано зимней сказкой, тысячи туристов желают знать о ней больше, поэтому приезжают даже летом. Об этом рассказал В. Осиповский, начальник Департамента культуры и туризма региона.

Во время осмотра экспозиции гости могут через фигурки Снегурочки и Деда Мороза узнать историю новогоднего празднования в СССР. Особенно выставка нравится взрослым людям, у которых она вызывает ностальгию по прошлому, по детству, так как почти во всех домах на Новый Год можно было увидеть такие же игрушки на елках и под ними.

Представленная коллекция собиралась по крупинкам. Сначала у Метелкиных появились солдатики, которых они решили собирать. Потом им стали дарить другие игрушки, в том числе Дедов Морозов, откуда и родилась идея собирать новогодние игрушки. Сейчас в частной коллекции около 4 тыс. экспонатов, и только Дедов Морозов и Снегурочек в ней 180 штук.

Выставка отражает все этапы развития производства елочных игрушек. Изначально их делали вручную из ваты, прессованных опилок и папье-маше, потом появились новые материалы – пенопласт и пластик, и игрушки стали более яркими и красивыми. На выставке есть игрушки, изготовленные в артелях "Вологодский игрушечник" и "Парижская коммуна". Есть здесь и упаковки для подарков, выдававшихся в Московском Кремле на новогодних елках, хлопушки, елочная мишура.





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