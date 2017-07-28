В Коми работают над созданием Федерального реестра инвалидов

Республика Коми >> Общество >> 28.07.2017

Ход мероприятий по созданию ФРИ (Федерального реестра инвалидов) обсудили на заседания Совета по делам инвалидов Коми.

Необходимость такого реестра обусловлена тем, что информация об инвалидах, их образовании, трудоустройстве, пенсионном обеспечении, находилась в ведении многих ведомств, была недоступна в актуальном оперативном режиме. Это значительно осложняло планирование реабилитационных мероприятий, осуществление оценки эффективности, не давало возможности инвалидам получить полную информацию о правах и возможностях.

В прошлом году началась работа над проектом. Его координатором является Минтруда и соцзащиты РФ, оператором – Пенсионный фонд.

Реестр, который доступен в онлайн-режиме, содержит сведения об установлении инвалидности, об индивидуальной программе реабилитации. Сейчас в системе настаивается 846 тыс. ИПРА, 8 тыс. программ реабилитации пострадавших на производстве, в результате несчастного случая, по причине профессионального заболевания.

Каждый инвалид будет иметь возможность открыть на ресурсе личный кабинет. Такие кабинеты технически уже оформлены, но доступ ко всей базе информации пока не дают. К концу года личный кабинет будет работать полноценно.

Проблемой остается частичное сохранение документооборота в бумагах, и не все ведомства имеют возможность перейти на электронный обмен данными. Региональное министерство экономики должно обеспечить подписание соглашений между региональными и федеральными органами исполнительной власти о взаимодействии между ведомствами, что позволит эту проблему решить.

Органам исполнительной власти нужно до конца 2017 г подключиться к системе, наполнить ее актуальной информацией.

Справка. В Коми зарегистрировано 67302 инвалида, из которых 3289 дети.





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