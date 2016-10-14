В Ковыринском парке Вологды начали углублять пруды

Работы начались несколько дней назад с чистки малого пруда. Было перевернуто практически все дно водоема, вместе с илом и тоннами мусора - пластиковыми бутылками, покрышками, бытовыми отходами.



За помощью в очистке прудов жители микрорайона обратились в ТОС "Ковырино", а его представители - в Департамент горхозяйства. На работы по углублению и очистке прудов выделили 100 тыс. руб.



Работы собирались начать в первой половине июля, но вмешалась погода, из-за которой к работам не смогли приступить вовремя. Частые дожди сделали невозможным работу тяжелой техники. Представитель Ассоциации ТОС Вологды А. Соловьев пояснил, что почва в районе прудов вязкая и глинистая, поэтому был риск навредить зеленой зоне парка. Сейчас территория подсохла, и специалисты смогли начать работы.



Сроки окончания работ по причине вынужденного простоя приходиться наверстывать, компенсируя их за счет увеличения продолжительности рабочего дня, интенсивных темпов и высокой самоотдачи. В настоящий момент идет углубление малого пруда, который имеет прямоугольную форму. Он уже очищен по трем сторонам, а все выловленное уложено на непромокаемые подстилки.

После того как ил подсохнет, на что может уйти несколько сухих дней, его вывезут с парка на утилизацию.



Чтобы полностью привести Ковыринские пруды в надлежащий вид, подрядчику нужно минимум две недели. Результаты работ будет проверять комиссия из специалистов Департамента городского хозяйства. Они измерят объемы ила, поднятого на поверхность. В результате очистки глубину малого пруда удалось опустить почти на метр, а в центральной части водоема – на 2 м.



Напомним, что в Ковыринском парке скоро начнется основной этап благоустройства, который проведут в рамках проекта "Городская среда". В парке обновят асфальтовые дорожки, установят скамейки, урны, реконструируют спортплощадку.