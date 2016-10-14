В Ковыринском парке Вологды начали углублять пруды

Вологодская область >> Общество >> 02.08.2017

Работы начались несколько дней назад с чистки малого пруда. Было перевернуто практически все дно водоема, вместе с илом и тоннами мусора - пластиковыми бутылками, покрышками, бытовыми отходами.

За помощью в очистке прудов жители микрорайона обратились в ТОС "Ковырино", а его представители - в Департамент горхозяйства. На работы по углублению и очистке прудов выделили 100 тыс. руб.

Работы собирались начать в первой половине июля, но вмешалась погода, из-за которой к работам не смогли приступить вовремя. Частые дожди сделали невозможным работу тяжелой техники. Представитель Ассоциации ТОС Вологды А. Соловьев пояснил, что почва в районе прудов вязкая и глинистая, поэтому был риск навредить зеленой зоне парка. Сейчас территория подсохла, и специалисты смогли начать работы.

Сроки окончания работ по причине вынужденного простоя приходиться наверстывать, компенсируя их за счет увеличения продолжительности рабочего дня, интенсивных темпов и высокой самоотдачи. В настоящий момент идет углубление малого пруда, который имеет прямоугольную форму. Он уже очищен по трем сторонам, а все выловленное уложено на непромокаемые подстилки.
После того как ил подсохнет, на что может уйти несколько сухих дней, его вывезут с парка на утилизацию.

Чтобы полностью привести Ковыринские пруды в надлежащий вид, подрядчику нужно минимум две недели. Результаты работ будет проверять комиссия из специалистов Департамента городского хозяйства. Они измерят объемы ила, поднятого на поверхность. В результате очистки глубину малого пруда удалось опустить почти на метр, а в центральной части водоема – на 2 м.

Напомним, что в Ковыринском парке скоро начнется основной этап благоустройства, который проведут в рамках проекта "Городская среда". В парке обновят асфальтовые дорожки, установят скамейки, урны, реконструируют спортплощадку.





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