3 недостроенных дома перейдут безвозмездно на баланс Архангельска

Депутаты гордумы Архангельска поддержали предложение мэрии о передаче 3 недостроенных домов Ленинградского проспекта на баланс муниципалитета. Глава города И. Годзиш пояснил, что это надо сделать, чтобы Архангельск и дальше продолжал оставаться в госпрограмме по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.



Безвозмездно в муниципалитет передадут дома с 420 квартирами. Дома должны быть сданы в эксплуатацию в ближайшее время, возможно, даже уже в следующем месяце.



Все три дома сейчас находятся на разных стадиях строительства. По одному процедура передачи начнется уже в сентябре, и в него смогут распределить семьи, которые имеют на это право. Окончание строительных работ на двух других домах будет находиться на особом контроле.



Решение о передаче должно быть принято до конца августа, поскольку в противном случае город должен будет вернуть деньги, выделенные на строительство. От недостроенных домов отказываться нецелесообразно, потому что в городе остро стоит вопрос с переселенцами из ветхого жилья. Домов не хватает, а проблему стараются решить всеми доступными методами.



В настоящий момент 1,8 тыс. человек имеют судебные решения о переселении из аварийного жилья.



Напомним, что в Архангельске начинается четвертый этап программы по переселению из аварийного жилья. Именно с этой целью была созвана внеочередная сессии гордумы. Это заседание два раза переносили по причине отсутствия кворума, а в этот раз экстренность связана с поджимающими сроками процедуры передачи имущества. Как обычно, решение важного вопроса откладывалась до последнего по причине неорганизованности местных властей, которые, несмотря на критическую ситуацию с обладателями ветхого и аварийного жилья, не торопятся решать их проблемы.