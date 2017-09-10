"Александр Ортаковский" вернулся в Северодвинск после учений

Архангельская область >> Общество >> 10.09.2017

Экипаж судна решил все боевые задачи и вернулся на базу Североморска. Десантный корабль отрабатывал оборонные мероприятия промышленного объекта на Таймыре.

На суше капитан 2 ранга и командир корабля Е. Алексеев отчитался о выполненных задачах перед замкомандующего Северным флотом контр-адмиралом А. Минаковым. Последний от лица командования СФ похвалил моряков за профессионализм в море и на суше, пожелал экипажу успехов в военной карьере.

Напомним, что корабль "Александр Отраковский" покинул главную базу Северного Флота месяц назад и взял курс в восточную Арктику. Он был в составе отряда кораблей обеспечения Севфлота. Ранее на губе Печенга в Баренцевом море экипаж корабля провел высадку техники и личного состава подразделений корпуса Северного Флота и ВДВ, принимавших участие в тактических учениях.

В сентябре судно после участия в межвидовом учении вышло из отряда Северного Флота. Во время возвращения на базу боевой десантный корабль провел несколько тренировок и учений.

"Александру Отраковскому" принадлежит своеобразный рекорд. В период с 2015 по 2016 гг. он нес боевую службу 588 дней, что считается самым продолжительным и дальним показателем в современной истории Севфлота.

Справка. "Александр Отраковский" - десантный корабль из проекта "775". Его построили в польском Гданьске в 1977 г, а со следующего года он вошел в состав Северного флота. Изначально у него было другое название - "БДК-55", но с 9 мая 2001 г его переименовали в "Александр Отраковский". Так звали российского военачальника, начальника Береговых войск Севфлота ВМФ России, который умер за год до переименования корабля. Он был героем РФ, обладателем "Ордена мужества" и ордена "За службу родине в ВС СССР".





Рекомендуем по теме:

В Североморск вернулся десантный корабль "Георгий Победоносец"

Мотострелки впервые высадились на арктический остров Голомянный

Парадные расчеты прошли по Североморску

Российско-норвежские учения прошли в Баренцевом море

В Мурманске спущен на воду спасательный катер нового поколения

Уникальный пограничный корабль "Полярная звезда" прибыл в Мурманск


Сельскохозяйственная ярмарка: через неделю в Туломе

В Суоярвском районе начнется добыча строительного камня

Как избежать ошибок, начиная работать на рынке Forex

На Чумбаровке Архангельска начались плановые работы

Волгоградские аграрии уже намолотили 4,5 миллионов тонн зерна

Культурное наследие в Мурманске: губернатор контролирует ремонт домов

В мурманской рыбе превышены нормативы мышьяка
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета