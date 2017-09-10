"Александр Ортаковский" вернулся в Северодвинск после учений

Экипаж судна решил все боевые задачи и вернулся на базу Североморска. Десантный корабль отрабатывал оборонные мероприятия промышленного объекта на Таймыре.



На суше капитан 2 ранга и командир корабля Е. Алексеев отчитался о выполненных задачах перед замкомандующего Северным флотом контр-адмиралом А. Минаковым. Последний от лица командования СФ похвалил моряков за профессионализм в море и на суше, пожелал экипажу успехов в военной карьере.



Напомним, что корабль "Александр Отраковский" покинул главную базу Северного Флота месяц назад и взял курс в восточную Арктику. Он был в составе отряда кораблей обеспечения Севфлота. Ранее на губе Печенга в Баренцевом море экипаж корабля провел высадку техники и личного состава подразделений корпуса Северного Флота и ВДВ, принимавших участие в тактических учениях.



В сентябре судно после участия в межвидовом учении вышло из отряда Северного Флота. Во время возвращения на базу боевой десантный корабль провел несколько тренировок и учений.



"Александру Отраковскому" принадлежит своеобразный рекорд. В период с 2015 по 2016 гг. он нес боевую службу 588 дней, что считается самым продолжительным и дальним показателем в современной истории Севфлота.



Справка. "Александр Отраковский" - десантный корабль из проекта "775". Его построили в польском Гданьске в 1977 г, а со следующего года он вошел в состав Северного флота. Изначально у него было другое название - "БДК-55", но с 9 мая 2001 г его переименовали в "Александр Отраковский". Так звали российского военачальника, начальника Береговых войск Севфлота ВМФ России, который умер за год до переименования корабля. Он был героем РФ, обладателем "Ордена мужества" и ордена "За службу родине в ВС СССР".