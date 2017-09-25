Мурманские волонтеры открыли сайт-мемориал в честь погибшего японского велопутешественника Х. Ватанабе

Мурманская область >> Общество >> 25.09.2017

Недавно в стране отметили, как смогли Всемирный день без автомобиля. В Мурманске по этому поводу открыли мемориальный сайт памяти японского велопутешественника Х. Ватанабе, погибшего на трассе по дороге в Мурманск.

В день без автомобиля автолюбителям предлагают отказаться от его использования, и первыми на это идут первые лица региона. Это хоть немного, но снижает нагрузку на природу, которая задыхается от выхлопных газов. Также в этот день традиционно многие люди пересаживаются на велосипеды, а их "наездникам" уделяется повышенное внимание. В РФ проблема безопасного телодвижения стоит остро – стиль вождения в стране жесткий, а многие велосипедисты становятся жертвами по причине нарушений автомобилистами ПДД. Но нельзя вину за это возлагать только на автовладельцев. Велосипедисты также не брезгуют нарушением правил дорожного движения, например, многие едут в наушниках и слушают музыку, вместо того, чтобы все внимание отдавать дороге. Это делает их уязвимыми.

Но наибольшая ответственность за поведение несут автолюбители, о чем напомнила Ф. Руми, председатель японской культуры в Мурманске. Она рассказала о виртуальном памятнике, открывшемся в честь японца Х. Ватанабе. Японец планировал объехать на своем велосипеде страны СНГ, но когда он следовал из Петрозаводска в Мурманск, был сбит автомобилем Subaru Impreza. Водителем оказался бывший глава п. Зеленоборский Б. Рожанский, который просто не заметил велосипедиста. Ватанабе умер в больнице п Зеленоборский от полученных травм, и в память о нем волонтеры открыли сайт, рассказывающий историю велопутешественника, с фотографиями и отрывками из дневника Харухисы. Ф. Руми проводила эти записи на русский язык, а на создание сайта потребовалось 2 года.





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