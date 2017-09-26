Сыктывкарские байкеры закрыли мотосезон

Республика Коми >> Общество >> 26.09.2017

Закрытие прошло не так, как это бывает обычно. Официальные сборы были назначены у торгового центра "Июнь", а организатором выступил мотоклуб Polar Wolves. Но только ближе к часу собралась основная массовка. До этого публику пришлось развлекать конкурсами и танцами.
Особенно пришедших порадовало присутствие дам мотосообщества. Девушки голосом изображали рев мотора, но получалось это у них слабо. В результате приз получила девушка, которая трясла волосами, а не визжала и не трясла всем телом, как все остальные. У зрителей это вызвало лишь смех.

Праздник только на словах оказался праздником, потому что приехавшие байкеры общались не с публикой, а только между собой, своими компаниями. Они делились впечатлениями о лете, о событиях, о новых покупках, в том числе мототехники. Самые разговорчивые рассказали, что этим летом побывали со своим железными конями в Казани, Белгороде, Санкт-Петербурге и даже в Белоруссии.

Только в середине дня к конкурсам начали подключаться сами байкеры. Победителям раздавали ценные призы и подарки. Самый экстремальный конкурс организаторы оставили на конец мероприятия - конкурс на самый громкий выхлоп. 6 участников пытались показать, что их мотоцикл самый громкий и вонючий. От рева и выхлопных газов у зрителей текли слезы и закладывало уши.

Самой запоминающейся возле торгового центра оказалась дама на Honda CB-400, которая вопреки своему восьмилетнему опыту вождения до сих пор передвигается только в пределах Сыктывкара.

Самым зрелищным событием был коллективный мотопроезд по городу. Колонна мотоциклов проехала по городу, потом двинулась в сторону Эжвы, а ночная культурная программа завершилась концертом в мотоклубе, где для мотоциклистов выступили местные команды.





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