На 850 тыс. руб. Роспотребнадзор оштрафовал детские лагеря Карелии
Большая часть штрафов выписаны за нарушение норм организации питания.
В этом летнем сезоне на территории республики работало 215 учреждений отдыха. 110 из них были проверены сотрудниками ведомства, и по результатам проверок зафиксированы нарушения требований закона в 75,5% учреждений. В ходе проверок изъято 440 готовых блюд и 400 проб питьевой воды. Это очень высокий показатель, который говорит о том, что лагеря были не готовы к приему детей, и перед следующем летним сезоном есть над чем поработать.
Судами и управлением к административной ответственности привлечены 83 ответственных лица и 14 юрлиц, в отношении которых выписано 15 предупреждений, 70 штрафов на 868,1 тыс. руб.
Прионежским судом один лагерь привлечен к административной ответственности, поэтому ему пришлось прекратить деятельность на 6 дней.
В ведомстве отметили, что к ним не поступали жалобы на неудовлетворительные условия оздоровления и на нарушение договора между лагерями и родителями детей.
Такое большое количество несоответствий нормам и требованиям закона вызывает вопрос, потому что перед началом летнего сезона все они проходили тщательную многоразовую проверку разных ведомств, и без их положительного заключения работать не имели права. Каким образом получилось так, что вода во многих случаях была непригодна для питья, а пища не соответствовала санитарным нормам?
Кроме того, летние оздоровительные лагеря проверялись и в течение всего сезона, и, тем не менее, недостатков было больше, чем это можно было бы списать на обычную случайность. Таким отношением к работе руководители оздоровительных организаций сами поставили себя под удар, потому что в следующем году к ним уже не приедут дети, которые отдыхали в этом.
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