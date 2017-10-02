В столице Карелии отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

Торжества, посвященные памятной дате, прошли у Вечного огня и Аллеи Памяти и Славы. К Вечному огню возложили цветы ветераны ВОв, представители вооруженных сил, власти, дети войны и рядовые жители Петрозаводска. После этого память павших почтили минутой молчания. Присутствующих было немного, всего несколько сотен человек, что немного огорчило. Это объясняется тем, что большинство людей по-прежнему больше помнят и чтят 9 мая, как День Победы, а День освобождения Карелии после нее воспринимается уже не так серьезно.



Напомним, что Карелию освободили от фашистской оккупации 30 сентября 1944 г. На тот момент Карельский фронт существовал дольше остальных фронтов ВОв, обладал наибольшей протяженностью – 1600 км и занимал территорию от Баренцева моря до Ладожского озера. В суровых климатических условиях сражаться было трудно, но люди выдержали, а некоторые дожили до наших дней.



Только в 2009 г указ республиканского парламента установил 30 сентября датой освобождения Карелии. Теперь митинги памяти в этот день проходят по всей территории республики.



К присутствующим обратился первый замглавы республики А. Чепик, который поздравил собравшихся, и в первую очередь ветеранов, с памятным днем. 150 тыс. человек погибли, защищая Карелию от фашистов. Важно помнить об этом, рассказывать детям и внукам, и не забивать, что сегодня все они ждут только благодаря тем людям, которые не увидели мирных дней на своей родной земле.



Мероприятия памяти прошли на всей территории Карелии, во всех городах и селах. Дань памяти отдали в школах, проведя уроки мужества и рассказав детям о событиях, которые происходили в Карелии 73 года назад.