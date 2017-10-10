В мурманском Центре искусства Roxy состоялась hand-made ярмарка Mint Market

На ней были представлены декоративные украшения, косметические средства, вязаные вещи, керамика. Посетители Mint Market стали участниками творческих мастерских, смогли попробовать вкусную еду в фудкортах и прослушать лекции на соответствующую тему. Людей в первый день ярмарки пришло немного, всего около двух сотен человек.



Ботаническая лавка представила изделия ручного искусства, натуральные продукты, а понравившиеся растения можно было купить. Флорист А. Берченко показала технику создания композиции из тыквы и живых цветов. Также мурманчан и гостей города научили готовить безалкогольный глинтвейн, рисовать абстракции с использованием обычной соли, воска, красящих подручных материалов.

К хэнд-мэю можно отнести домашнюю выпечку и мороженое, которые вызвали особый интерес не только среди детской аудитории.



Развлекали посетителей фотовыставкой А. Цалько, фокусирующего объектив камеры не только на красоте северной природы, но и на людях, сознающего духовное и физическое родство с ней.



Представители организации "Природа и молодежь" провели фришоп и организовали пункт раздельного сбора. Молодых посетителей Mint Market ждало выступление групп The Hoolz, Jazzdoit, Cinderember и Summer Garden.



Маркет в Мурманске прошел четвертый раз. Это городское мероприятие, на котором можно провести весь день, отдохнуть, чему-то научиться. Каждый год организаторы стараются разнообразить программу и внести что-то новое. В этом году здесь было представлено 23 работы, в которых их авторы рассказывали о том, что в столице Заполярья может послужить темой для увлечения.



В конце мероприятия среди гостей разыграли набор вещей ручной работы и вкусные угощения. Вкусности предоставил фудкорт, а изделия - мастера и мастерицы.