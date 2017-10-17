Как слепые сыктывкарцы привлекали внимание к своим проблемам

В центре города прошло шествие по случаю Международного дня белой трости. Региональное отделение российского общества слепых при поддержке волонтеров прошлось колонной от горадминистрации до здания своего отделения на ул. Советской.



День белой трости отмечают каждый год в середине октября. В этот день принято напоминать обществу о слабовидящих и слепых людях, которых много и которые нуждаются в том, чтобы их проблемы были замечены обществом.



В Сыктывкаре в акции приняли участие 22 члена отделения ВОС и молодые активисты из местного государственного университета П. Сорокина. Волонтеры не были только массовкой. Они сами написали и принесли плакаты, а для того, чтобы на себе испытать, что чувствуют слепые люди, повязали на глаза повязки. Передвигаться они пробовали с помощью трости, и это оказалось очень непросто. Им помогали проводники, потому что некоторые и 100 м не смогли пройти, не оказавшись на грани падения.



Председатель организации слепых в Коми А. Верховод рассказал, что от работы их организации есть польза. Подобные шествия в городе проводятся не впервые, и все они принесли результат. В этот раз светофоры на пути слепых были со звуковыми сигналами. Несколько лет назад этого не было.



Далеко не все местные жители с пониманием отнеслись к "слепому шествию". Многих раздражало, что люди идут медленно и мешают окружающим, и никто не предложил помощь.



Шествие заняло 40 минут, после которых участников пригласили на чаепитие и игры для слепых. Оказалось, что даже не видя, можно играть в домино, шахматы, настольный теннис. Зрячие делились своим впечатление об их опыте слепых, и все признавались, что ужасно страшно и практически невозможно, если рядом нет проводника. Повторно акцию планируют провести в Международный день слепых – 13 ноября.