RUSARC AURORA и "Эльбрус" пришвартовались в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 19.10.2017

Для Мурманска прибытие морских судов уже стало поводом лишний раз придти в порт и посмотреть на очередное чудо техники. Многие суда военные, многие – гражданские, и особенно много среди них выполняющих научно-исследовательские работы.

В Мурманском морском порту пришвартовалась яхта RUSARC AURORA. Это судно вернулось из Арктики после путешествия к острову Виктория в Баренцевом море. Экипаж провел исследования, эксперименты по прохождению радиосигналов в северных широтах.

Организаторами научной экспедиции стали Союз радиолюбителей РФ, РГО. Судно прошло таможенные и пограничные процедуры и отправилось во Францию, в Брест. После этого экипаж отправится на мыс Горн (Южная Америка).

Также в Мурманске сейчас находится судно "Эльбрус", которое только готовится к выходу на этап испытаний в Баренцевом море. Он запланирован на конец месяца. В рамках первого этапа испытаний вертолеты и самолеты ВВС и ПВО Севфлота выполнили 60 вылетов на облет "Эльбруса" для проверки радиотехнических систем в разных режимах.

"Эльбрус" прибыл для испытаний в сентябре. Это судно сочетает характеристики спасательного буксира, транспорта, способно работать в обстановке высоких широт и толщине льда более 50 см. На нем можно передавать грузы на берег, корабли. Оно оснащено барокамерой для декомпрессии водолазов, может участвовать в спасательных операциях, оказывать медпомощь подводникам. Современное гидроакустическое и радиолокационное оборудование помогает в поиске затонувших объектов и исследовании картографирования донного рельефа.

Экипаж "Эльбруса" состоит из 27 человек, все они, а также руководящий состав, были подобраны в основном на вспомогательных судах Северного флота.

В Баренцевом море Северный флот обеспечил первый этап испытаний головного судна тылового обеспечения.






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