IX Гражданский форум пройдет в столице Коми

17 ноября в Академии госслужбы и управления Сыктывкара пройдет IX Гражданский форум, на котором участники и эксперты обсудят работу общественных советов, их взаимодействие с властями, эффективные механизмы работы и перспективы.



Организатор мероприятия - Общественная палата Коми. Прием заявке еще доступен, и на данный момент зарегистрировано 100 участников. Руководитель дирекции Общественной палаты республики А. Афонина рассказала, что форум совпадает по времени с ротацией в общественных советах РК, поэтому пришло много людей, для которых форум станет своеобразной "школой жизни".



Целью мероприятия является помощь в понимании сути работы общественного совета, и особенно это касается тех, кто находится на местах, как и что они могут делать. На собрании будут не просто говорить о достижениях и круге проблем, которые удалось решить, но и делиться мнениями и опытом.



В начале мероприятия в форме ток-шоу участники попробуют выявить самые часто встречающиеся проблемы общественных советов. Сегодня работа по этим вопросам на секциях продолжается.



Тема первой площадки - взаимодействие власти и общественных советов. Вторую посвятят координирующей роли на местах, как для объединений граждан, так и для гражданских активистов. Также на одной из площадок организуют практикум, на котором участники обсудят лучшие практики и модели работы советов.



Экспертами на форуме выступят замсекретаря Общественной палаты РФ А. Точенов, член Совета Общественной палаты РФ И. Шпектор, представители палат других регионов страны.



В конце мероприятия будет сформирован список рекомендаций по итогам работы каждой площадки, подведен итог конкурса на лучшую практику общественного совета и награждение победителей.