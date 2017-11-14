В конкурсе "Приморский папа" принял участие губернатор Архангельской области

Архангельская область >> Общество >> 14.11.2017

Это квест, в котором папы соревнуются в умениях, навыках, присущих и не присущих мужчинам. В регионе Совет отцов проводит этот конкурс уже в пятый раз, и каждый раз папы удивляют. В этом году он состоялся на площадке библиотеки одного из городских вузов.

Для того чтобы стать участником, нужно было зарегистрироваться, получить ведомость и посетить разные площадки, на которых проставляю баллы за выполненные или невыполненные задания. Победитель определяется в конце квеста по сумме баллов. Условиями конкурса предусмотрены призы за первые три места, потому что могут быть случаи, когда участники наберут одинаковое максимальное количество баллов. Папы, более пассивные по натуре, всегда неохотно принимают участие в подобных мероприятиях, так что их участие – это результат убеждений со стороны их жен.

Председатель Совета отцов Архангельской области А. Есипов рассказал, что папы получают фирменную футболку, в которой и обязаны играть, чтобы окружающие понимали, кто зритель, как конкурсант. Губернатор региона И. Орлов после поездки по предприятиям МСБ Архангельска решил заехать и сюда. Ему предложили принять участие в конкурсе и выдали футболку с №1.

Вчера он встретился с Советом отцов в правительстве, чтобы обсудить запланированные мероприятия на День отца, там его и заинтересовали участием в мероприятии. Обычно губернатор лично не принимал участие в конкурсе, так как на него давил груз ответственности. Его понять можно, потому что в его статусе он должен быть всегда №1, а вдруг не получится? Испортить себе имидж и подорвать авторитет не каждому хочется. Поэтому он ограничивался посещением последнего дня и принимал участие только в церемонии вручения подарков победителям. В этом году тактика губернатора изменилась.





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