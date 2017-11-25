Историческое здание на Чумбаровке открылось после реставрации

Первый шаг к его реконструкции предприняли в 2014 г. Министерство имущества Архангельской области приняло решение передать объект в хозяйственное ведение "Восстановительной лечебнице им. П. Дмитриевского", где в начале 20 века трудились и жили архангельские врачи. Это историческое здание когда-то было интересным и ярким, на его фоне приходили фотографироваться туристы, но в последнее время оно было закрыто. В этом году здание занял Фонд имущества и инвестиций, который начал приводить в порядок фасад дома.



К моменту передачи износ здания составил 54%. Это серьезный показатель, который не отпугнул инвестора предстоящими расходами. В ходе ремонта фонд привлек 36 млн руб. инвестиций, и все работы сделал без привлечения бюджетных средств.



Здание не эксплуатировалось длительное время, поэтому требовало большого объема ремонтно-реставрационных работ. Были проведены консультации со специалистами и экспертизы, по итогам которых было принято решение очистить кирпич на фасадной части здания, оставив его первозданный вид, не прибегая к окрашиванию. Об этом рассказал директор "Фонда имущества и инвестиций" М. Заборский.



Всего на реставрацию понадобилось три года, и это довольно маленький срок, учитывая высокий износ здания. Обычно в такие здания государство и инвесторы вкладывают деньги с большой неохотой, так как не имеют прямой заинтересованности. Здесь же ситуация была противоположной. У здания был хозяин, который четко знал, для чего оно ему может понадобиться, а отказ от помощи государства только ускорил процесс, потому что задержек в финансировании реконструкционных работ не возникало.

Сейчас здание полностью отреставрировано, поэтому жители Архангельска могут его увидеть не только снаружи, но и внутри.