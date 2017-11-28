На Семейном совете Коми рассмотрят вопросы поддержки семей
Мероприятие пройдет сегодня в Сыктывкаре, в Госсовете Коми. Семейный совет был образован по распоряжению главы региона С. Гапликова, по предложению, выдвинутому делегатами 17-го съезда общественной организации "Союз женщин Республики Коми".
В заседании примут участие активисты и лидеры общественных организаций, работающих в интересах семей, матерей, отцов, детей, представители ведомств, министерств, госучреждений, участвующих в реализации семейной политики государства. Деятельность Совета координируется Министерством труда Коми.
Семейный совет – площадка, открытая для диалога между органами государственной власти и общественниками. Рассматриваются вопросы улучшения положения семьи, развития гражданских инициатив в области семейной политики, продвижения эффективных социальных проектов, защиты материнства, детства.
По согласованию с зампредседателя Семейного Совета О. Савастьяновой Г. Лапшиной на заседание вынесено 4 основных вопроса, среди которых доклады о стратегии действий в интересах детей, "Добровольцы и помощь детям и семьям с лучшими добровольческими практиками в Коми", "О внедрении пилотного проекта создания модели раннего выявления неблагополучия в семье" и др. Также будет представлен план работы Совета на будущий год.
Итоги, подведенные после обсуждения вопросов и докладов, найдут отражение в резолюции и решении Совета по поводу ориентира в подготовке нормативных правовых актов, инициатив в реализации государственной политики. Институту семьи в Коми уделяется большое значение, особенно на фоне постоянного снижения показателей рождаемости. Эту ситуацию в Коми намерены изменить, и Совет обязан этому способствовать.
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