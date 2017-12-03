"Единая Россия" отметила свое 16-летие в Мурманске "кольцом любви"

Активисты "Молодой Гвардии" собрали у стен парламента 200 студентов и школьников и живой цепью решили обнять в буквальном смысле здание думы. Таким незамысловатым флешмобом они решили поздравить отделение "Единой России" Мурманской области с 16-летием.



Молодогвардейцы подсчитали, что для осуществления задуманного должно хватать 250 человек. Для этого они ходили вокруг здания, считали шаги и готовились к такой простой на первый взгляд акции более недели. Об этом рассказа А. Громыко, руководитель региональной "Молодой Гвардии. Единая Россия".



Праздничное оцепление для депутатов стало новостью. Многие не поняли, что это означает, потому что им забыли об этом сообщить организаторы флешмоба. Не знали и о том, зачем их пригласили и некоторые школьники. Интригу организаторы держали до последнего, а вводные озвучили только перед стартом акции. Многие пришедшие признавались, что пришли к думе только потому, что думали, что здесь будут рассказывать о чем-то интересном, но на самом деле пришлось обнимать здание, чему рады оказались далеко не все.



Непродуманность акции, и ее невнятный смысл привели к тому, что "кольцо объятий" замкнуть так и не получилось. Подсчеты оказались правильными, но подкачали сотрудники Думы, потому что перед акцией их попросили освободить парковку от транспорта у входа в здание, но молодежь слушать никто не стал. Это в очередной раз говорит о том, как народные избранники относятся к своему электорату.



Больше всего обнять "Единую Россию" хотели студенты МАГУ, точнее им сказали придти, но не сказали зачем. В результате кольцу продержаться долго не удалось, и теплее от этого не стало ни студентам, ни депутатам. Странная идея не была оценена и местными жителями.