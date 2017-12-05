Вологодский клуб "Счастливая семья" выиграл гран-при конкурса клубов молодых семей

Объединение на базе молодежного центра "ГОР.СОМ35" заняло лидирующую позицию в конкурсе клубов молодых вологодских семей. Сбор прошел на днях в "Лесной сказке", а представители Вологды по итогам соревнований получили гран-при.



Всего в мероприятии приняли участие 11 районов и 2 городских округа Вологодской области, представившие 13 команд. На заочном этапе они представили свои программы на 2018 г. В очном противостоянии им пришлось пройти всего два испытания - фотовыставку, отражающую работу клуба, и защиту соцпроекта. Лучше справились представители клуба "Счастливая семья" Е. Смирнова и Я. Филиппова. Они рассказали, что к победе шли 3 года. Она станет стимулом для всех причастных к работе клуба.



Напомним, что сегодня филиалы клуба открыты в нескольких микрорайонах города.



Идея масштабирования своей работы вошла в соцпроект, презентованный на конкурсе. Молодые семьи могут встречаться в центре и районах Вологды, а также в Заречье, Бывалово, Лосте. Ежемесячно проводятся десятки мероприятий - мастер-классов, игр, семинаров и других полезных мероприятий, в которых участвуют до 50 семей. За годы работы "Счастливой семьи" клуб объединил около 200 семей.



Организаторы конкурса - Департамент внутренней политики Вологодской области, областной центр "Содружество".



Результат заочного этапа конкурса - победа клуба "Карусель" (Сокольский район). Лучшая фотовыставка - клуб "Семейная азбука" (Верховажский район). Лучший соцпроект - череповецкий клуб "Капитошки".



Все победители получили призы, а "Счастливая семья" получит рекомендацию к участию в фестивале клубов молодых семей всероссийского масштаба. Учитывая многолетний опыт подготовок к конкурсу, вологодский клуб имеет все шансы на всероссийский успех.