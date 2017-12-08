10 проектов общественных организаций Сыктывкара получили по грантам 2,3 млн руб.

В Усинске в рамках фестиваля "Многоцветье Севера" прошла церемония вручения грантов победившим участникам Конкурса социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" в Коми и Ненецком округе. Гранты получили 10 проектов общественных организаций Сыктывкара на 2,3 млн руб.



Конкурс позволяет осуществить проекты востребованные, делающие жизнь лучше, интереснее. Все победителей поздравили с возможностью реализовать свои идеи. Руководитель администрации В. Козлов выразил надежду, что в следующем году интересных идей будет еще больше. Но уже в этом году на рассмотрение комиссии подали рекордное количество заявок – 155. Гранты получили 56 из них на 15 млн руб.



Конкурс проектов "ЛУКОЙЛ" организовали "ЛУКОЙЛ-Коми" и "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ". В этом году проекту, объедавшему два региона, исполнилось 12 лет.



Все победители этого года разноплановые и охватывают многие сферы жизни общества. Союз журналистов Коми получил грант на создание фильма "Мы помним коми народные игры", движение коми народа "Коми войтыр" получило одобрение на "Кыв поз" - семейные практикумы для воспитания детей-билингвов.



Организация ветеранов и пенсионеров внутренних войск и органов внутренних дел получила грант на организацию выставки "Сохраняя прошлое – создаем будущее" в музее истории МВД Коми.



Еврейская национально-культурная автономия займется на деньги гранта социальной поддержкой маломобильных и пожилых людей с оказанием соцуслуг на дому.



Фонд "Общее Культурное Достояние" создаст музей космонавтики в Печоре и организует школу астрономии и космонавтики.



Организация помощи онкобольным "Дыхание жизни" создаст сенсорную комнату психологической разгрузки.



Сыктывкарский госуниверситет им. П. Сорокина реализует проект "Зеленая полоса", который повысит экологическую культуру молодого поколения.