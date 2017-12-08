"Горячая линия" губернатора Коми оправдывает свое название

Республика Коми >> Общество >> 08.12.2017

На "горячую линию" губернатора Коми ежедневно поступают десятки обращений от граждан. Большая часть из Сыктывкара, и именно их "отрабатывают" представители горадминистрации.

Недавно для журналистов провели небольшую экскурсию по местам, где были проблемы, но их успешно, а главное оперативно, решили.

Первая точка - парковка за ТЦ "Торговый двор", где несколько месяцев стояла заброшенная машина. Ее разбирали на запчасти, но хозяин не появлялся. После сигнала на горячую линию инженер управления ЖКХ А. Потапов направил запрос в управление ГИБДД, где по номерам нашли контакты владельца. В итоге он сам убрал автомобиль с парковки.

На Покровском бульваре во дворе детской площадки торчал металлический прут 30 см длиной. После жалобы местных жителей его срезали, сделав детскую площадку гораздо безопаснее.

На ул. Петрозаводская на муниципальной земле располагались незаконно установили гаражи (11 штук). Часть из них убрали, оставшуюся планировали демонтировать в следующем году. На "горячую линию" поступил звонок, в котором говорилось, что здесь часто бегают по крышам дети и собираются асоциальные личности. Это вынудило снести гаражи, не дожидаясь следующего года. Часть вывезли на полигон ТБО, а остальные отправили на штрафстоянку. Их владельцы обязаны возместить мэрии расходы на вывоз и хранение. Если этого не произойдет, гаражи с их содержимым предадут в муниципальную собственность, а город сможет этим имуществом распоряжаться по своему усмотрению.

По сигналам граждан горадминистрация заставляет УК работать быстро и эффективно. Так, в некоторых домах были утеплены трубы, устранены возникшие в стояке засоры после аварийного отключения тепла.
Практика работы горячей линии дает заметные результаты, и администрация Коми намерена продолжать эту работу, и действовать более оперативно по каждому звонку.






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