Северные летчики-истребители приступили к ночным полетам

Летчики корабельных авиаполков Северного флота провели первые ночные вылеты на палубных истребителях МИГ-29 К и Су-33.



Полеты осуществляются с аэродрома Североморск-3. Военные уже отработали 2 летных смены, выполнили 20 полетов за 14 часов. Полеты проводились над территорией суши в отдельных участках Кольского полуострова, над акваторией Баренцева моря, в частности, в полигонах боевой подготовки Северного флота на разных высотах.



Пилоты отработали тактические приемы ведения воздушного боя с использованием оборонительных и наступательных боевых маневров, предназначенных для уничтожения высокоманевренных пилотируемых средств и дронов, уход из атак истребителей, перехват воздушных целей, захват инициативы, посадку по приборам на аэродром в условиях плохой видимости (с этим в суровых условиях севера, особенно зимой, приходиться сталкиваться особенно часто).



Полеты выполняли молодые и опытные летчиками. Некоторые из них к полетам были допущены впервые, особенно в ночное время. Им пришлось пройти серьезную подготовку с проверкой готовности технического и инженерного состава и наземных служб.

Палубные летчики Северного флота принадлежат истребительным авиаполкам армии ПВО и ПВО Североморска-3.



Профессия северного летчика сопряжена с определенными трудностями, связанными с условиями работы на севере. В ночное время полеты становятся особенно опасными, требуют выдержки, внимательности, четкого соблюдения поставленных задач, быстрой реакции и богатырского здоровья. Именно поэтому подготовка к ним долгая и тщательная. Право подняться в ночное северное небо имеют только очень опытные специалисты, к которым можно применить термин "безупречные". Именно на их плечах лежит безопасность северных границ России.