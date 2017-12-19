В закон НАО внесли ряда поправок о дополнительной поддержке детей-сирот

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 19.12.2017

Инициатива главы региона А. Цыбульского заключалась в том, чтобы в НАО узаконили постинтернатную службу и процедуру возврата денежного пособия на ребенка, которого так и не усыновили несостоявшиеся родители.

Согласно изменениям, внесенным врио губернатора, с 2018 г будет создана служба постинтернатного сопровождения сирот.

В случае отмены по каким-либо причинам усыновления после получения усыновителем единовременного денежного пособия, он обязан вернуть всю сумму полученного пособия в бюджет округа, на что ему дается 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда об отмене усыновления. Речь идет о 520 тыс. руб., которые усыновители обязательно получают на улучшение своих жилищных условий, образование, высокотехнологичные или специализированные виды медицинской помощи для принятого ребенка.

Этот же законопроект, согласно Указу Президента РФ В. Путина "О Национальной стратегии действий в интересах детей" и постановления Администрации Ненецкого округа, создает службу постинтернатного сопровождения. Оно будет осуществляться на основе договора о постинтернатном сопровождении. Ежемесячное вознаграждение наставнику составляет 2 тыс. руб. Наставником может стать социально близкий человек (сосед, воспитатель, учитель или дальний родственник).

Постинтернатное сопровождение - форма соцподдержки детей без попечения родителей. Она направлена на адаптацию детей во взрослой жизни. Сейчас в НАО проживает 232 человека 16 - 23 лет, которые относятся к категории лиц, претендующих на получение услуги постинтернатного сопровождения.

Депутаты НАО также поддержали увеличение до 1 тыс. руб. ежемесячно выплачиваемой суммы детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, воспитанникам госорганизаций Ненецкого округа. Ранее эта сумма равнялась 400 тыс. руб.





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