Нарьян-Мар присоединился к зимнему всероссийскому фестивалю городской среды "Выходи гулять"

Инициатором праздника стал Минстрой РФ. На новой площадке для детей в микрорайоне Мирный, открытой в этом году в рамках приоритетного проекта, состоялось открытие новогодней елки и конкурс снежных фигур.



Для изготовления арт-объектов из снега задействовали всех местных жителей. На праздник приходили семьями, чтобы провести побольше времени на свежем воздухе, увидеть новогоднее представление, финалом которого стало зажжение огней на новогодней елке.



Глава Нарьян-Мара О. Белка отметил, что всецело поддерживает инициативу Министерства строительства РФ – наполнить радостными и яркими событиями все городские пространства, открытые в этом году. Специалисты подготовили целый цикл разноплановых мероприятий. Их будут проводить до весны 2018 г на благоустроенных общественных пространствах.



Следующим мероприятием в Нарьян-Маре станет праздник на детской площадке в микрорайоне "Старый аэропорт", который состоится 23 декабря под названием "Зимние забавы". Участники будут делать снежные скульптуры, примут участие в массовых играх.



Напомним, что реализация проекта по формированию комфортной городской среды началась в этом году по поручению В. Путина. НАО на это выделили из федерального бюджета 10,4 млн руб., к которым окружной бюджет в рамках софинансирования выделил еще 15,6 млн руб. На эти средства благоустроили две дворовых и три общественных территории города и поселка Искателей. В общей сложности на благоустройство горсреды в округе направили 60 млн руб.



Скептики также не оставили инициативу Минстроя без внимания и выразили мнение, что это обычный способ напомнить людям, как о них заботиться правительство и сколько денег выделяет на благоустройство.