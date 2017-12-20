В Емве откладывается запланированная замена главной городской елки

Внешний вид елки возмущает граждан. Но власти еще не нашли достойное дерево на замену. После демонтажа неприглядной елки, ее распилят на дрова и раздадут малоимущим.



Напомним, что 15 декабря В. Ивочкин, руководитель администрации Княжпогостского района, заявил, что в Емве придется убрать главную городскую елку с площади Сенюкова. Но он так и не назвал виновных, допустивших, чтобы центральной елкой стало, то убожество, которое стоит сейчас.



Елку обещали заметить в понедельник, но не успели найти достойное дерево на замену. Демонтаж и установку решили произвести в один день, чтобы по несколько раз не гонять необходимую технику.



В следующем году таких проблем не будет, так как власти рассматривают возможность покупки искусственной елки. На сайте администрации района даже запустили соответствующее голосование.



Подобных проблем с елками не наблюдается ни в одном из ближайших регионов. Наоборот, елки открываются каждый день, а также идет проверка и монтаж праздничной иллюминации. В частности, в Сыктывкаре на ул. Коммунистической уже прошла заключительная проверка светового оборудования, которое проверяли на выносливость и не выключали целую ночь. За это время специалисты проверили электрические соединения светодиодов, удостоверились в их надежности, подключении к электросетям.



Ул. Коммунистическая новой иллюминацией украшена от Центрального универмага до железнодорожного вокзала. Силами подрядчика установлено 24 световые иллюминации в виде перетяжек 30 м каждая, светящиеся сочетанием теплого белого и ледяного цветов, 113 световых консолей. Напомним, что решение заменить старую иллюминацию приняли в связи с ее сильной изношенностью.



Приемку работ власти города проведут в ближайшие дни.