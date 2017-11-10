В Нарьян-Маре прошли мероприятия в рамках фестиваля "Выходи гулять"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.01.2018

Фестиваль проводится по инициативе Минстроя РФ во всех регионах на общественных площадках, которые были благоустроены в 2017 г по проекту формирования комфортной городской среды. Теперь чтобы обратить внимание на большую работу, проделанную в прошлом году, на новых пространствах проводятся всевозможные праздники и гуляния. В НАО только закончилось празднование Старого Нового года, и уже приступили к подготовке следующего. Ближайшее мероприятие состоится на Татьянин день, 25 января. В программе – национальные игры и мастер-классы от НКО.

На благоустроенных площадках Нарьян-Мара и п. Искателей "Выходи гулять" будет проводиться до весны. В его рамках пройдут конкурсы "Мисс стюардесса" и "Крылья Арктики" с участием сотрудников Нарьян-Марского объединенного авиаотряда, праздник "Солнце, выходи". На площадках города организуют мобильные пункты приема заявок с предложениями от жителей города по благоустройству на 2018 г.

Напомним, с сейчас во всех районах Нарьян-Мара размещены специальные конверты и стенды для сбора предложений от горожан по созданию новых общественных территорий. До 9 февраля можно оставить свое пожелания и предложение.

Реализация проекта формирования городской среды началась в прошлом году по поручению В. Путина, президента РФ. Ненецкому округу из федеральной казны на благоустройство выделили 10,4 млн руб. Окружной бюджет на правах софинансирования добавил 15,6 млн руб., на которые благоустроено две дворовые и три общественные территории города и п. Искателей.

В 2018-2020 гг. Ненецкий округ ежегодно будет получать из казны федерации по 5,9 млн руб. на создание комфортной городской среды. 60 млн руб. на эти цели ежегодно будут закладываться и в бюджет НАО.





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