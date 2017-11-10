Торжество по случаю открытия Года оленеводства в НАО пройдет 2 февраля

Мероприятие пройдет в Зале ДК "Арктика". В нем будут участвовать руководители оленеводческих хозяйств, ветераны оленеводства, представители профильных органов власти и руководство муниципалитетов.



Замгубернатора НАО по делам коренных малочисленных народов Севера О. Старостина рассказала, что мероприятие обозначит состояние отрасли, определит цели, перспективы.



Ближайшее знаковое событие в рамках Года оленеводства - это Съезд оленеводов, проходящий раз в 3 года, и соревнования на оленьих упряжках "Сямянхат мерета", которые пройдут 16-17 марта. В это время в Нарьян-Мар для обсуждения проблем и перспектив оленеводческой отрасли, приедут тундровики республики и близлежащих регионов. Они же будут демонстрировать свои навыки в национальных зимних состязаниях.



Сейчас формируется план мероприятий и инициатив, которые будут воплощаться в Года оленеводства. В этом процессе может принять участие любой житель НАО, а предложения от заинтересованных лиц и активистов оргкомитет ждет по электронной почте.



Напомним, что 2018 г объявлен в округе Годом оленеводства по инициативе врио губернатора НАО А. Цыбульского. В декабре прошлого года в соцсетях было проведено голосование, в котором жители региона определяли приоритетную тему, достойную особого внимания в 2018 г. Они и выбрали тему оленеводства самой главной и близкой по духу в текущем году.



По поручению Цыбульского план мероприятий в рамках Года оленеводства сформируют к 22 января.



Выбор местных жителей трудно назвать непредсказуемым, учитывая, что Ненецкий округ всегда считался краем оленеводов. Пришло время обратить внимание на их непростую жизнь, решить их проблемы и рассказать об их тяжелом труде всем жителем России и зарубежья.