В Петрозаводске прошел День снега

Жители Петрозаводска присоединились к празднованию Всероссийского дня снега. Для них на стадионе "Юность", на лыжне трассы "Фонтаны" и в развлекательном центре "Горка" подготовили программы с традиционными зимними видами спорта, а также спортивные аттракционы - катания на беговелах и ватрушках.



На "Фонтанах" праздник начался утром и не собрал большого количества людей. Сюда пришли горожане покататься на лыжах, а на зимний праздник попали случайно. Были и те, кто пришел целенаправленно посоревноваться в метании новогодних елок и хоккее с щетками. Также организаторы предлагали поиграть в зимний волейбол, разрисовать скульптуры из снега и пройти по тропе загадок. Было очень весело, особенно активно себя проявляла молодежь.



На входе участникам раздавали карточки, на которых были указаны названия станций. Для получения приза, нужно было пройти минимум 4 из 5 раз и получить отметку от судей. Но участников было всего несколько десятков, поэтому подарки должны были достаться всем. Самые активные получили призы в виде футболок с эмблемой дня снега, сертификаты участника с подписью министра спорта РФ П. Колобкова, и сладости. Те, кто предпочел активностям пассивное наблюдение, предлагалось греться костра и пить горячий чай.



Но не обошлось и без неприятностей. Праздник должен был пройти на Развилке, но его перенесли на начало трассы по техническим причинам. Снегоход сломался и перевезти все необходимое было невозможно.



Напомним, что Всероссийский день снега каждый год празднуется в России по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта РФ и в рамках Международного дня снега.



Цель мероприятия - укрепить здоровье сограждан, настроить людей на здоровую жизнь. В этом году Карелия была участником праздника четвертый раз.