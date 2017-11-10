В тундре НАО продолжается строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск

Третий участок трассы строит компания "Усинское ДРСУ". В конце 2017 г по результатам электронного тендера с этой организацией заключили государственный контракт на 2,1 млрд руб. Строительство проводится с привлечением средств из федеральной казны. На этот участок дороги из бюджета федерации предусмотрено выделение 150 млн руб.



Сейчас выполнены только подготовительные работы. Подрядчик сделал зимнюю дорогу к карьеру "Северное-4", приступил к вывозу песка для того, чтобы покрыть им земельное полотно. Самосвалы уже вывезли к месту строительства 9 тыс. кубометров песка.



Строящийся участок имеет протяженность 15 км с шириной проезжей части 6 м. Здесь машины смогут передвигаться со скоростью 80 км/час. На участке построят мостовой переход длиной в 108 м через реку Лая, но к его возведению притупят не раньше лета, когда будут более благоприятные случай для такого вида работ. В рамках обустройства дороги вдоль нее установят дорожные знаки, барьерные ограждения и пластиковые сигнальные столбы. Ориентировочный срок сдачи дороги в эксплуатацию - конец октября 2019 г.



Согласно информации КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" подрядчик в прошлом году получил аванс 150 млн руб.



Напомним, что дорога, соединяющая столицу Ненецкого округа с Усинском, имеет важное стратегическое значения для республики. Ненецкий автономный округ постоянного наземного транспортного сообщения с остальными регионами России не имеет. Грузы завозятся во время летней навигации по Печоре или по морю, и частично по зимнику. Эту проблему может решить трасса Сыктывкар - Нарьян-Мар, а одним из ее участков как раз является дорога Усинск - Нарьян-Мар. Ее строительство началось в 1991 г, а к 2004 г было построено всего 2 участка, Нарьян-Мар - река Лая-Вож и п. Харьягинский - граница НАО.