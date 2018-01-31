"Зайцев" из общественного транспорта Мурманска высаживать не будут

Мурманская область >> Общество >> 31.01.2018

В Мурманске перевозчики пришли к выводу, что назрело время принять законопроект, который обяжет контролеров высаживать "зайцев" только с учетом погодных условий, личности безбилетника и времени суток. Об этом рассказал гендиректор "Электротранспорта" С. Коробков.

Подобные случаи возникают по всей стране, и каждый регион проблему должен решать по-своему. Для Мурманской области принятие законопроекта актуально.

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрение правительства РФ по инициативе Минтранса. Детей и взрослых безбилетников нельзя выгонять из транспорта, если это может поставить человека в опасное для здоровья и жизни положение. Кондукторов, нарушающих эти условия, можно будет привлечь к ответственности по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Человека нельзя оставлять в опасности ни при каких обстоятельствах, если контролер высадит пассажира в мороз или сильный ветер, в степи, возможно наказание в виде уголовной ответственности.

Если несовершеннолетний в Мурманске не оплачивает проезд, кондуктор уточняет номер телефона его родителей, и отсылает им сообщение о нарушении, а если нет, то на конечной станции подросток передается полицейским. Разработанный Минтрансом законопроект также предусматривает альтернативу выдворения безбилетника: если человек отказывается платить штраф, деньги могут с него взыскать в судебном порядке.

Напомним, что в прошлом году мурманский кондуктор лишился работы за то, что высадил из автобуса девочку во время шторма. Никто кондуктора не оправдает, потому что не понимают, насколько нужно быть черствым и бездушным человеком, чтобы оставить ребенка на улице в тяжелых условиях, которые могли бы закончиться весьма печально.





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